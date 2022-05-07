Şampiyon takıldı

Sspor Toto Süper Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Hatayspor ile deplasmanda yenişemedi: 1-1. 9. dakikada Hatay ceza sahası içerisinde Boudjemaa'nın Murat ile girdiği ikili mücadele sonrasında hakem VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek inceledi. Daha sonra penaltı kararı verdi.

PENALTI KAÇTI

10'da penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Bakasetas'ın penaltı vuruşunu kaleci Munir meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 12'de Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Munir, topu kornere çeldi. 48'de Berat Özdemir'in pasıyla rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine giren Djaniny, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

DİOUF AFFETMEDİ

90'da Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı. 90+4'te Adekugbe'nin sol kanatta ceza sahası içinden yerden ortasında Diouf altı pas üzerinde yaptığı vuruşta ağları havalandırdı: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 1-1 sona erdi.





GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Trabzonspor - Hatayspor maçının öncesinde ev sahibi ekibin futbolcuları, Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıkmadan saha girişinde alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı. Bu anlar, başkan Ahmet Ağaoğlu'nu oldukça duygulandırdı. Protokol tribinünde gözyaşlarına boğulan Başkan Ağaoğlu'nun yaşadığı mutluluk ve haklı gurur ise gözlerden kaçmadı.



JET YANIT

Fenerbahçe'de son dönemdeki sert açıklamalarıyla dikkat çeken Başkan Ali Koç, gündeme dair konuları değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Ali Koç'un açıklamalarının hemen ardından Trabzonspor sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımda Trabzonspor'un tüm futbolcularının ismi yer alıyor.