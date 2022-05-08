Trabzon’dan flaş başvuru

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu bitime üç maç kala ilan eden Trabzonspor, Akyazı'da zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle Altay maçını 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynamak için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan maçın ardından şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavili ekibin taraftarları stadyum zeminine inmiş ve şampiyonluğu doyasıya kutlamışlardı.

FEDERASYONDAN ONAY BEKLİYOR

Ancak bu kutlamalar sırasında Akyazı'da zeminin ağır hasarlı olduğu öğrenildi. Trabzon'un bu girişimde bulunmasının nedeni olarak ise 'Bize her yer Trabzon' mesajını vermek istemesi olduğu aktarıldı. Gelen bilgilere göre şampiyon Trabzonspor'un kupa töreni, TFF'nin onaylaması halinde Urfa'daki karşılaşmanın ertesi günü, pazar akşamı Akyazı'da olacak.