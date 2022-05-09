Fırtına’dan operasyon

Spor Toto Süper Lig'nin bitimine 3 hafta kala şampiyon olan Trabzonspor'da transfer iddiaları başladı. Gelecek sezon yabancı futbolcu sayının düşecek olması sebebiyle yerli oyunculara yönelen Trabzonspor, flaş bir isimle gündeme geldi. Bordo-mavili ekibin Borussia Mönchengladbach'ın Türk futbolcusu Kaan Kurt'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sakatlığı nedeniyle sezon başını kaçıracak olan Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'e alternatif olarak Kaan Kurt'un düşünüldüğü iddialar arasında. Bu sezon Kurt Almanya 4. Ligi'nde 24 maçta forma giyerken, 1 gol atıp 4 de asist yaptı.