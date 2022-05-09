İstanbul’da Trabzon coşkusu

38 yıl aradan sonra Süper Lig'de bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam etti. Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Sanatçıların sahne aldığı ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı Yenikapı Etkinlik Alanı'na formasını giyerek gelen 7'den 70'e Trabzonsporlular arasında yurt dışından katılanlar ve engelliler de yer aldı. Taraftarlar mutluluklarını dile getirirken, bundan sonra Trabzonspor'dan daha sıklıkla şampiyonluk beklediklerini, bunun için artık önlerinin açık olduğunu ifade ettiler. Bordo mavi renklere gönül verenler, "F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray şampiyon olursa onlar da Trabzon'da kutlayabilir. Hepimiz biriz, kardeşiz, biz ayrım yapmıyoruz" şeklinde konuştular. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.