Şampiyon şölene hazır

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kupasını cumartesi günü Medical- Park Stadyumu'nda yapılacak görkemli törenle havaya kaldıracak. Teknik heyet ve futbolcuların da katılacağı etkinlikte ünlü sanatçılar sahne alacak. DJ performansları, horon ve kolbastı şovları ile gece renklenecek. Stadın kapıları saat 16:00'da açılacak ve 18.00'den itibaren de şölen başlayacak. Şampiyonluk kutlamalarının biletleri bugünden itibaren satışa çıkacak.

KUPAYI TESLİM EDECEKLER

Trabzonspor'un kaldıracağı şampiyonluk kupası, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen törenle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teslim edildi. İstanbul'a gidecek olan kupa, cumartesi günü Trabzon'a gönderilecek. Törene Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, başkanlık personeli ve Trabzonsporlu taraftarlar katıldı. Süper Lig şampiyonluk kupasının boyunun 74 santimetre, toplam ağırlığının 10 kilo 300 gram olduğu öğrenildi. Kupanın 9 bin 300 gramının 925 ayar gümüş, 1000 gramının ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildiği belirtildi.