Avrupa için çalışıyoruz

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı. Bordo-mavili camia ile ilgili konuşan ve "Trabzonspor'un genetiğinde yarışmak vardır" diyen Avcı, "Trabzon'u daha büyük hedeflere ulaştırabilmek için daha iyi organize olmamız gerekiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Sezon başında bazı oyuncuların takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Avcı, "Sezon başında bazen sorunları olan oyuncular olabiliyor. Djaniny ve Vitor Hugo gitmek istedi. Ama gitmelerini istemedim. Şimdi bu duyguyu yaşadıkları için teşekkür ettiler. Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Evde toplantı yaptım. Ben devam etmesinden yanayım dedim. O da burada kalmak istediğini söyledi. Bundan sonrası başkan ve yönetim kurulunun halledeceği bir konu" şeklinde konuştu.

TAHKİM KURULU REDDETTİ

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçıyla ilgili kural hatası başvurusunu reddetti. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş.'nin, itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; yapıldığı iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek itirazın reddine, karar verilmiştir" denildi.