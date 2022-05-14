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Haberler Trabzonspor Trabzon’un şov günü

Trabzon’un şov günü

Spor Toto Süper Lig’de 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Karadeniz ekibi bugün saat 18.00’de Medical Park Stadı’nda kupasına kavuşacak

14.5.2022

Trabzon’un şov günü

SÜPER Lig'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, bugün 38 yıldır özlemini çektiği kupasına kavuşuyor. Bordo-mavililer, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilecek kupa töreni ile kupayı kaldıracak.

Trabzonspor, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturarak Trabzon Limanı'na varacak. Karadeniz ekibi, daha sonra Trabzon Limanı'nda üstü açık otobüse binerek karayolu ile stadyuma geçecek. 18.00'de başlayacak konserler, horon, kolbastı gösterilerinin ardından bordo-mavili takım kupasını alıp, şampiyonluk turu atacak.

YÖNETİMDEN JEST
Yarınki Altay maçını İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynayacak olan Trabzonspor'da yönetim bilet fiyatlarında indirime giderek taraftarına jest yaptı. Bordomavili taraftarlar 100 TL ile 750 TL arasında satışa sunulan biletlerin büyük bölümünü yapılan indirimin ardından tüketti.

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