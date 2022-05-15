Şampiyonun gurur gecesi

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyon olarak 38 yıllık şampiyonluk hasretini dindiren Trabzonspor, dün Medical Park Stadı'nda kupasını kaldırdı. Saat 17.00'de başlayan şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti. Antalyaspor maçında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, sahaya giren binlerce taraftarıyla tarihi zaferin coşkusunu yaşadı. Ancak esas şov bugün Akyazı'da gerçekleşti. Yapılan ışık şovları, konserler ile kolbastı ve horon geceye renk kattı. Binlerce kişi kutlamaları stattan takip ederken milyonlarca kişi meydanlara doldu.

DENİZDE BAŞLADI

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında denizde şampiyonluk filosu oluşturulurken, onlarca balıkçı teknesi ve kayık, kafileye eşlik etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'den saat 17.00'de hareket eden 'Şampiyonlar Filosu' Faroz Limanı'nı doğru yola çıktı. Faroz Limanı'na ulaşan kafile burada kendisini bekleyen üstü açık otobüs ile şehir turu yaptı.

TEK TEK ANONS EDİLDİ

Bordo-mavili milyonlarca taraftar, otobüsteki futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterilerinde bulundu. Şampiyon takım stada ulaştığında ise coşku tavan yaptı. Kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun, Yener Çevik ve Demet Akalın sahne alırken, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve sürprizli kolbastı ile kutlamalar sürdü. Şampiyon futbolcular kendi seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer

Yolu'ndan geçerek sahneye çıkmasıyla yaşandı. Bordo-mavili takımın yabancı oyuncuları ülkelerinin bayraklarıyla sahneye çıktı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar aralıksız sürdü.

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupa töreni öncesinde taraftarlara seslendi. Ağaoğlu, "Herhalde tarihimizdeki en mutlu günlerden biri! Taraftarlarımız, yıllarca sabırla beklediler ama aidiyet duygusu asla sönmedi! Bu taraftar, camia, her şeyin en güzeline layık! Hatalarımız da oldu. Bunları başka kulüpler üzerinden okumadık. Dersler çıkardık. Şampiyonluk çok farklı bir şey. Trabzonspor taraftarları her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Yıllarca sabırla beklediler. İçlerindeki o sabır, aidiyet hiçbir zaman sönmedi. Bu şampiyonluk onlara hediye olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle coşkulu bir taraftarımız olduğunun belki Türkiye bile farkında değildi" dedi.

ALTAY'LA OYNUYOR

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile bugün İstanbul'da karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karadeniz ekibinde İstanbul'da da yapılacak kutlamalar çerçevesinde tüm oyuncular kafilede yer alacak. Altay'da ise takımdan ayrılan Lis, Pinares, Paixao, Bamba, kadro dışı olan Murat, sakatlıkları bulunan Özgür ve Deniz forma giyemeyecek. İki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Trabzonspor'un, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile sahasında oynadığı maçta şampiyonluğunu ilan etmesiyle sahasında tahribat yaşanmıştı.