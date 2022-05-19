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Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu A Spor’a konuştu

Ahmet Ağaoğlu A Spor’a konuştu

19.5.2022

Ahmet Ağaoğlu A Spor’a konuştu
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "Trabzonspor formasını sahaya koysanız ilk 4'e oynar" diyen Başkan Ağaoğlu, "Biz taraftarlarımızdan sabır istedik. Ancak bu coğrafyanın insanı sabır nedir pek bilmez; ben de dahil olmak üzere. O sabır, bize bugün başarıyı getirdi" şeklinde konuştu. Ağaoğlu şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi ile ilgili çok büyük beklentiler olamayabilir. Ancak Trabzonspor'un, bizim her zaman orada olmamız lazım. Ekonomik açıdan, Şampiyonlar Ligi'ndeki 1 galibiyet, ligdeki 10 galibiyete bedel."
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