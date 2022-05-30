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Haberler Trabzonspor Trabzon’dan çifte hamle

Trabzon’dan çifte hamle

30.5.2022

Trabzon’dan çifte hamle
Trabzonspor, transfer çalışmalarında savunma harekatına geçti. Sassuolo'da forma giyen stoper Kaan Ayhan'ı yeniden gündemine alan kurmaylar, Kayserispor'da performansıyla dikkat çeken sağ bek Onur Bulut'u da renklerine bağlamak için önemli mesafe katetti. Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın vazgeçilmez oyuncusu olan Onur Bulut'u Trabzonspor'a transferi konusunda ikna etti. Bordo-mavili ekip bu doğrultuda iki sezondur listesinde olan Kaan Ayhan için de yeni bir hamle yapacak. Oyuncunun Sassuolo'nun ikna edilmesi halinde Trabzon'da oynamaya sıcak baktığı da ifade edildi.
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