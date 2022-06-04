“Boateng listemizde”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fransa ekibi Olympic Lyon'da forma giyen Alman futbolcu Jerome Boateng'in transfer listelerinde yer aldığını söyledi. Deneyimli teknik adam,"İsmi geldi. Son durumunu inceliyoruz. Marka bir oyuncu. Sakatlığı yoksa değerlendirilebilecek bir oyuncu." diye konuştu. Abdullah Avcı, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmelerinin ise sürdüğünü kaydederek, "Nwakaeme, karşılığı olan bir oyuncu. Kalmasını da konuşmuştuk. Kendisi de istiyor. Devam eden bir süreç var. Başkan ve yönetim kurulu kararlarını verecek" dedi.

AHMETCAN'A TEKLİF

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı 19 yaşındaki yıldızı Ahmetcan Kaplan'a Almanya'dan transfer teklifi geldiğini ve genç oyuncunun her ligde forma giyebilecek kalitede bir isim olduğunu söyledi. Ahmetcan'ın Trabzonspor altyapısının önemli kaynaklarından biri olduğunun altını çizen Avcı, "Ahmetcan, 18 ay evvel gittiğimde antrenmandaydı. Harika bir fizik, sol ayak ve stoper. Gelişime açık. Onu 'Trabzon'un yüzü yapalım' dedim. Çok önemli mesafe kat etti. Fırsatı çok iyi kullandı. Avrupa'da ciddi yerlerden teklifler var. Oyuncunun ve kulübün menfaatleri doğrultusunda karar veririz. Ahmetcan'a Almanya'dan teklif geldi diye biliyorum" diye konuştu.