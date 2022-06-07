Cavani bombası

SÜPER Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir santrfor arayan bordo-mavililerin forvet hattına ünlü bir golcüyü transfer edeceği iddia edildi. İddiaya göre; Trabzonspor, 35 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani için harekete geçti. Fırtına, tecrübeli golcünün menajeriyle görüşme yaptı. Ancak; bu görüşme henüz ciddi bir boyuta ulaşmadı. Abdullah Avcı'nın ısrarcı olması durumunda transferde önemli gelişmelerin olması bekleniyor. Son olarak İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen ve sözleşmesi sona eren Edinson Cavani, 2021- 22 sezonunu 20 maçta 2 gol 2 asistle tamamladı. Cavani, 2020-21 sezonunda ise 39 maçta 17 gol 5 asist üretti. Daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Cavani, Fransa'da Paris Saint Germain, İtalya'da Napoli ve Palermo, ülkesi Uruguay'da da Danubio'da oynadı.

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