Fırtına’dan Larsen atağı

Bruno Peres'in sakatlığı nedeniyle sağ bek arayışında olan Trabzonspor, İtalya ekibi Udinese ile sözleşmesi sona eren Jens Stryger Larsen'i listesine almıştı. Karadeniz ekibinin, 31 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için Uluslar Ligi'ndeki Avusturya-Danimarka karşılaşmasına scout (oyuncu izleme) gönderdiği ortaya çıktı. Danimarka basını maçı izlemeye gelen scoutların listesini yayınlarken, Trabzonspor'un da adı listede yer aldı. Ayrıca Süper Lig'e yeni yükselen İstanbulspor'un da listede olduğu gözüktü. Oyuncunun bonservis bedelinin olmaması Trabzonspor'un iştahını kabartırken, kurmayların oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Larsen'in ismi geçtiğimiz dönemlerde ülkemizden Galatasaray'la da anılmıştı.

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