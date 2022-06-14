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Haberler Trabzonspor Trabzon’un hedefi Can

Trabzon’un hedefi Can

14.6.2022

Trabzon’un hedefi Can
GELECEK sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, orta sahaya yapacağı takviye için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Can'ı gözüne kestirdi. Siyah-beyazlı takım Can'ın 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanmadı. Schalke 04'e 1 milyon Euro öneren, ancak olumsuz yanıt alan Kartal, bu transferde geri adım attı. Maliyet araştırması yapan Karadeniz ekibi, uygun bir bedel ortaya çıkarsa temasları hızlandıracak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Can'la ilgili olumlu rapor verdiği öğrenilirken, top şimdi yönetimde.
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