Trabzon para basacak

Trabzon oyuncu satışları ile kasasını doldurmayı hedefliyor. Fırtına, geçen sezon kalesinde devleşen Uğurcan Çakır, eski formunu yakalayan Abdülkadir Ömür ve orta sahanın vazgeçilmez ismi Anastasios Bakasetas'ın olası transferlerinden 45 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor. Çakır için birçok Avrupa kulübü kapıyı çalıyor. Trabzon Uğurcan için 20 milyon Euro altında teklif kabul etmeyecek. Uğurcan için en ciddi talip Fulham. Karadeniz temsilcisi Abdülkadir için 15 milyon Euro fiyat biçti. Abdülkadir için Roma ve Sevilla devrede. Bakasetas'ın serbest kalma bedeli 12 milyon Euro. Fiorentina'nın ilgisinin olduğu yıldız için 10 milyon Euro'luk teklif kabul edilecek.

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