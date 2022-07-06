Trabzon’da Kjaer sesler

SÜPER Lig ve Devler Ligi'nde başarılı olmayı planlayan Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo-mavili ekipte, takıma savunmacı isteyen Abdullah Avcı'ya bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Milanlı stoper Simon Kjaer önerildi. Sezonu Milan'la şampiyon olarak tamamlayan Danimarkalı yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzaktı. Sakatlığı iyileşen ve idmanlara başlayan Kjaer menajeri tarafından tecrübeli sağ stoper arayan yöneticilere önerildi.

YÜKSEK FİYATLAR EL YAKIYOR

KAAN Ayhan, Ozan Kabak, Marlon ve Mbemba gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren ancak abartılı rakamlar yüzünden eli kolu bağlı kalan Trabzon'da yönetimin hedefi daha fazla geç kalmadan stoper konusunda çözüme ulaşmak. Kjaer'in menajerinin anlaşmaları durumunda Milan'ın bonservis bedeli istemeyeceği bilgisi dikkat çekici.