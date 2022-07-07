Trabzon’da hedef stoper

TRABZONSPOR stoper transferi için girişimlerini sürdürüyor. Bordo-mavililerin İspanyol ekip Real Betis'in savunma oyuncusu Marc Bartra'nın peşinde olduğu öğrenildi. Marc Bartra'nın sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. Masada Real Betis'in iki sezon için teklif ettiği yenileme teklifinin bulunduğu Katalan stoperin henüz karar vermediği bildirdi. Bartra geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı. 6 kez sarı kart gördü.

DJANİNY VE HUGO GELDİ

Bu arada bordo mavili takımın Trabzon kampında yer almayan Djaniny ve Vitor Hugo, önceki gün kampa katıldı. Takımla birlikte gelen ve idmana çıkmayan Denswil de ikinci gün idmanında yer aldı. Tedavisi süren Serkan Asan ise fizyoterapistler gözetiminde salon çalışması yaptı. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.