DJiku bombası

STOPER transferi için her koldan saldıran Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo mavililerin son olarak listesinde bulunan Alexander Djiku ile ilgilendiği iddia edildi. Abdullah Avcı'nın ısrarla üzerinde durduğu stoper arayışını sürdüren Trabzonspor, imzaları bir an önce atmak için elinden geleni yapıyor. Yönetim şu ana kadar Kaan Ayhan'dan Tuanzebe'ye, Bazoer'den Marlon'a kadar birçok ismi gündemine aldı ancak beklenen imza atılamadı. Bu sorunun çözümü taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Trabzonspor transfer ağını genişletirken listedeki sürpriz isme yöneldi. İddialara göre Trabzonspor Alexander Djiku için harekete geçti. Stoper transferini bitirmek isteyen fırtına elini çabuk tutmak istiyor. Strasbourg'un 27 yaşındaki stoperi, uzun süredir Trabzonspor'un izleme ekibi tarafından takip ediliyordu. Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Djiku için Hoffenheim başta olmak üzere başka kulüpler de transfer için devrede. Bonservis değeri 10 milyon Euro olan 1.82 boyundaki savunmacı, geçen sezon Ligue 1'de 31 maçta forma giydi

10 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Trabzonspor'un istediği Djiku, Gana Milli Takım formasıyla 10 maça çıktı. Tecrübeli savunma oyuncusu, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşarken, 4 kez de sarı kart gördü. Djiku geçen sezon Strasbourg formasıyla 33 müsabakaya çıktı. 1 kez gol atan 27 yaşındaki futbolcu, 1 kez de kırmızı kart gördü.