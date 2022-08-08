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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da rota Bongonda

Trabzonspor’da rota Bongonda

8.8.2022

Trabzonspor’da rota Bongonda
YENİ sezona İstanbulspor galibiyetiyle başlayan son şampiyon Trabzonspor, sol kanat transferi için de çalışmalarına devam ediyor. Jean Kouassi'yle yollarını ayıracak olan Karadeniz ekibinin hedefindeki isim ise Genk'te forma giyen Theo Bongonda. 2017-18'de kısa bir süre bordo-mavili formayı giyen Belçikalı için ilk temas kuruldu. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bu arada Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Berat Özdemir'e talip çıktı. Suudi kulübü El İttifak, Berat için resmi teklifini Trabyıldız zonspor'a iletti. Suudi ekibinin, Berat Özdemir için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro değerinde bir teklif sunduğu öğrenildi. Bununla beraber Berat Özdemir'in bonservisiyle beraber, sözleşmede bonusların da olacağı ifade edildi.
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