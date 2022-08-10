Trabzonspor’da Miha Zajc sürprizi

Süper Lig'in iddialı ekibi Trabzonspor için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bordomavililerin, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ile ilgilendiği iddia edildi. Kısa süre önce Torino ile görüşme yapan Miha Zajc'ın menajeriyle görüşüldü.

Abdullah Avcı'nın Marek Hamsik'e alternatif olarak Sloven oyuncuyu düşündüğü ifade edildi. Trabzonspor'un Zajc için Fenerbahçe'ye bir teklif yapmadığı, Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın Sloven oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Uğur Ertaş ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Bu arada Trabzonspor'lu Berat Özdemir resmen Suudi ekibi El İttifak'a transfer oldu. Bordo-mavili kulüp bu transferi de resmen açıkladı.