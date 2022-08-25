Trabzon’un yolu UEFA

UEFA Şampiyonlar Ligi Play- Off Turu'nda 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek. 6. dakikada Djaniny, sağ çaprazdan ceza alanına girerek kaleci Ryan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ryan, tehlikeyi önledi. 10'da ceza alanı içinde uygun durumdaki Falk'ın şutunda, top yandan auta çıktı. 20'de Larsen'in ortasına Cornelius kafayla vurdu, kaleci Ryan topu üsten kornere çeldi. 36'da Bardhi yakın mesafeden etkisiz vurunca bordo-mavililer önemli bir fırsattan oldu. 41'de Diks'in ortasında, ceza alanı içinde Lerager'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu. 64'te ön direk dibinde Dorukhan Toköz'ün şık vuruşunda top az farkla auta çıktı.



BASKI SONUÇ GETİRMEDİ

68'de rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in pasında, Cornelius'un yakın mesafeden şutunda, top üsten auta gitti. 75'te Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda, Denswil'in kafa vuruşunu, kaleci Ryan çizgi üzerinden çıkardı. 90'da Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşma golsüz sona erdi.

KURA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA

Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul'da yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kuraları ile erkekler ve kadınlarda yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörünün belirleneceği ödül töreni bugün ve yarın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyonda, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması Kura çekimi ile "Yılın Futbolcusu" ve "Yılın Teknik Direktörü" ödül töreni yapılacak. Yarın ise Avrupa Ligi grupları belirlenecek.



İLK 11'DE DÖRT FARKLI OYUNCU

TEKNİK direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Antalyaspor'a 5-2 yenildiği maça göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuyu tercih etti. Avcı, Bakasetas- Bardhi değişikliği yaparken, Vitor Hugo'nun yerine Bartra'ya şans verdi. Trezeguet ve Doğucan Haspolat Kopenhag maçına yedek başlarken Abdülkadir Ömür Siopis forma giydi.



TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Trabzonspor taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini, satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo- mavili taraftarlar tribünlerin tamamını doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi. Bordo-mavili taraftarlar, ayrıca maç öncesi de stat çevresinde meşaleler yakarak sevgi gösterileriyle takımlarını karşılayarak moral verdi. Az sayıda Kopenhag taraftarı da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden karşılaşmayı izledi.