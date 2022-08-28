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Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Galatasaray maçı (CANLI ANLATIM)

Trabzonspor - Galatasaray maçı (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını Akyazı Stadyumu'nda paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

28.08.2022, 20:33 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022, 21:49

Trabzonspor - Galatasaray maçı CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor ile Galatasaray Akyazı'da kozlarını paylaşıyor.

İki takımın da mutlak hedefi 3 puan. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın 6 puanı bulunuyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos saat 21:45'de beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.



TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic

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