Trabzonspor - Galatasaray maçı (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor ile Galatasaray Akyazı'da kozlarını paylaşıyor.
İki takımın da mutlak hedefi 3 puan. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın 6 puanı bulunuyor.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos saat 21:45'de beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic