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Haberler Trabzonspor Trabzon’un evinde bileği bükülmüyor

Trabzon’un evinde bileği bükülmüyor

30.8.2022

Trabzon’un evinde bileği bükülmüyor
SÜPER Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un sahasındaki yenilmezlik serisi 27 maça çıktı. Geçen sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 539 günlük yenilmezlik serisi yakaladı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

'FIRTINA MEVSİMİ DEVAM EDECEK'
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin 198'inci sayısına açıklamalarda bulundu. Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa ile tamamlanan 2021-2022 sezonunun geride kaldığını söyleyen Ağaoğlu, bordo-mavili takım için yeni bir maraton başladığını ifade etti. Ağaoğlu, "Hiç şüpheniz olmasın ki; 2022-2023 sezonunda da "Fırtına Mevsimi" devam edecek" dedi.
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