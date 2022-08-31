Cornelius Kopenhag’a

Trabzonspor'da dün hareketli saatler yaşandı. Bordo-mavili ekibin formasıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Danimarkalı yıldız Cornelius ile yolların ayrılmak üzere olduğu bildirildi. Oyuncunun Karadeniz ekibini Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda eleyen Kopenhag yolunda olduğu öğrenildi. Cornelius'un 6 milyon Euro karşılığında transfer olacağı yerine ise 2 adayın bulunduğu gelen haber arasında. Adaylardan birinin Galatasaray'ın da gündemindeki Mauro Icardi olduğu Dnipro forması giyen Artem Dovbyk ile de temasların sürdüğü gelen haberler arasında. Öte yandan Trabzonspor, Ajax'ın genç yılıdızı Naci Ünüvar'ı bir yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

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