Trabzonspor kendine geldi

Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek 2 maç sonra kazandı. 11. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan oyun alanına döndü. 32'de Abdülkadir'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topa sahip olan Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 47'de Bakasetas'ın ceza sahası dışından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

BASKI İKİNCİ YARIDA GOLÜ GETİRDİ

56'da Bartra'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Serkan oyun alanına çeldi. 58'de Kartal'ın pasında ceza yayı üzerinde topa buluşan Umut Nayir'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 60'da ceza sahası dışından Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlağı Serkan Kırıntılı oyun alanına çeldi. Dönen topu takip Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. Maç 1-0 bitti

YUSUF YAZICI'YA KAVUŞTU

TRABZON Avrupa Ligi'ne yeni kadrosuyla çıkmaya hazırlanıyor. Gbamin, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Emirhan ve Maxi Gomez'i renklerine bağlayan bordo-mavililer, Lille'den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı kiraladı. Orta sahada alternatifli bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, eski yıldızı Yusuf'uı yuvaya döndürdü. 1 yıl kiralanan Yusuf, dün özel uçakla İstanbul'a geldi ve Fırtına'nın Ümraniyespor maçını tribünden takip etti. Başarılı oyuncu yapılacak sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

UEFA ŞOKU

UEFA, finansal açıdan izlemeye alınan kulüpleri açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada bu sezon Finansal Fair Play kurallarını ihlal etme riski taşıdığı gerekçesiyle 19 kulübün gözlem altında tutulacağı belirtildi. Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı listede Barcelona, Chelsea, Manchester City gibi Avrupa devleri de bulunuyor