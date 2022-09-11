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Trabzonspor’un Dovbyk ısrarı

Fırtına, Ukraynalı golcünün transferi için devre arasında devreye girecek

11.9.2022

Trabzonspor’un Dovbyk ısrarı

Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı golcü oyuncu Artem Dovbyk rüyasından vazgeçmedi. Ukraynalı golcü için yaptığı hamlelerden sonuç alamayan Trabzonspor, sezon sonuna kadar Ukraynalı yıldızı yakından takip edecek.

Abdullah Avcı'nın çok beğendiği 25 yaşındaki forvet için transferin son haftasında 5 milyon Euro'yu gözden çıkartan Trabzonspor, oyuncuyla anlaşmasına rağmen Dnipro yönetimini bir türlü ikna edememişti. Avrupa'dan da talipleri bulunan Dovbyk konusunda ocak ayında veya sezon sonuna doğru tekrar teklif sunulması planlanıyor. Ukrayna Milli Takımı'nın formasını terleten 1.89 boyundaki dev santrfor, kariyeri boyunca çıktığı 136 maçta 48 gol atarken, 10 da asist yaptı.

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