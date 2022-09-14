Duraklama devri

Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluk sezonunun ardından bu sezon adeta duraklama dönemine girdi. Karadeniz ekibi, Avrupa'nın ardından ligde de yaralarını saramıyor. Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a son saniyelerde yediği golle yine 3-2 kaybeden bordo-mavililer, sancılı ve sıkıntılı bir dönemden geçerken yönetim ve teknik heyet eleştirilerin odağında yer alıyor. Ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu 3 sezonun 6 haftalık dönemindeki en düşük performansı sergiledi. Karadeniz temsilcisi, şampiyon olduğu geçen sezonun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayıp zirvede yer alıyordu. Bordo-mavililer, Avrupa'da da oynadığı 3 maçta galip gelemedi. Geçtiğimiz sezonu en az gol yiyen takım olarak tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon ise ligde ve Avrupa'da 9 maçta kalesinde 13 gol gördü. Rakip ağlara da 11 gol bıraktı.

TREZEGUET DÖKÜLÜYOR

Trabzonspor'da kötü gidişat sürerken performansı düşen isimlerden biri de Trezeguet oldu. Bordomavililerin büyük umutlarla transfer ettiği Mısırlı yıldız, tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratıyor. Nwakaeme'nin yerine kadroya katılan Trezeguet, Adana Demir yenilgisinde de sahanın en kötülerinden oldu.