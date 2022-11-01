Trabzon’dan Çağlar bombası

Süper Lig'de 12. haftayı bay geçen Trabzonspor'da, gözler bir yandan da transfere çevrildi. Stoper hattına takviye yapmak isteyen bordo- mavililer, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı. Ada temsilcisinde bu sezon ligde sadece bir kez forma giyebilen milli oyuncu için harekete geçen Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerli oyuncu istemesi nedeniyle bu transfere öncelik verdi. Karadeniz ekibinin 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayacağı öğrenildi. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan başarılı savunmacıyı kiralamak isteyen yönetim, oyuncuyu forma garantisi vererek ikna etmeye çalışacak. Çağlar'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

ÇOK ZOR VİRAJDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın işaret ettiği kasım ayı geldi. Deneyimli teknik adam, 3 Kasım'da başlayıp, 11 Kasım'da son bulacak maç trafiğini en az hasarla atlatıp, lige verilecek 40 günlük arada hedefindeki Trabzonspor'u inşa etmeye çalışacak. Fırtına 3 Kasım'da Ferencvaros, 6 Kasım'da Konyaspor ve 11 Kasım'da Ankaragücü ile kapışacak.