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Haberler Trabzonspor Trabzon evinde

Trabzon evinde

6.11.2022

Trabzon evinde
Trabzonspor bugün Konya ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 20.00'de başlayacak maçı Zorbay Küçük, yönetecek. Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililerde Yusuf ve Eren cezaları, Visca, Dorukhan, Serkan ve Peres sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzon iç sahasında 30 lig maçında mağlubiyet görmüyor. Fırtına, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra 607 günlük sürede hiç yenilmedi. Trabzonspor, iç sahadaki son 30 karşılaşmasında 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
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