Trabzon evinde

Trabzonspor bugün Konya ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 20.00'de başlayacak maçı Zorbay Küçük, yönetecek. Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililerde Yusuf ve Eren cezaları, Visca, Dorukhan, Serkan ve Peres sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzon iç sahasında 30 lig maçında mağlubiyet görmüyor. Fırtına, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra 607 günlük sürede hiç yenilmedi. Trabzonspor, iç sahadaki son 30 karşılaşmasında 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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