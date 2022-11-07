Trabzon kaçamadı

Spor Toto Süper Lig'de geçen haftayı bay geçiren Trabzonspor, sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Konyaspor ile berabere kaldı: 2-2. 11. dakikada Trabzonspor sol kanattan kullandığı korner atışında Adil Demirbağ'ın Trezeguet'e müdahalesinde VAR giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 14'te penaltı atışını kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in solundan filelere gönderdi: 1-0. 27'de Hamsik'in vuruşunda ceza sahası içinde Michalak'ın eline çarpan top sonrası hakem Zorbay Küçük ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Trezeguet topu ağlarla buluşturdu: 2-0.



IKPEAZU KIRMIZI KART GÖRDÜ

45+8'de savunmanın uzaklaştırmadığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Mame Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-1. 54'te soldan Amir Hadziahmetovic topu çok iyi taşıdı ve son çizgiye inip içeriye ortaladı. Boş pozisyonda bulunan Mame Diouf, yere düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2. 80'de rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayına inen Trezeguet'in vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi. 82'de Ikpeazu, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Maç 2-2 sona erdi.

ABDULLAH AVCI ROTASYON YAPTI

TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kart cezalısı olan yerli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı'dan faydalanamadı. Avcı, üç yerli mecburiyeti nedeniyle sağ bekte Larsen'in yerine Hüseyin Türkmen'e görev verdi. Sol bekte cezalı Eren Elmalı'nın yokluğunda Denswil'i oynatan Avcı, orta sahada Siopis yerine Gbamin'i tercih etti. Forvette ise Yusuf Yazıcı yerine Maxi Gomez ilk 11'de oynadı.