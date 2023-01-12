Trabzon’dan beyaz sayfa

TRABZONSPOR'DA takımdan ayrılacağı öne sürülen teknik direktör Abdullah Avcı'nın taraftarların baskısı ve yönetimin iknasıyla görevine devam etme kararı almasının ardından bordo-mavililer beyaz bir sayfa açmak için kolları sıvadı. Bordo-mavili yönetimin öncelikle transfer konusunu çözeceği ve bu ayı görüşmelere ayırıp takımı yenilemeye çalışacağı öğrenildi. Takımı yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvayan Abdullah Avcı'nın ise performansını beğenmediği oyuncularla ilgili bir liste hazırladığı gelen haberler arasında. Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere bazı oyuncular ile yolların ayrılacağı öne sürülürken bazı isimlere de uyarılarda bulunulacak. Öte yandan dün günü izinli geçirecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, İstanbul'a geldi. Basın mensuplarına tüm izin gününü burada geçireceğini aktaran Abdullah Avcı İstanbul Havalimanı'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

UMUT BOZOK ARANIYOR

GEÇEN sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, yeni takımında beklentinin uzağında kaldı. Umut Bozok, Trabzonspor'da 11 lig maçında 453 dakika görev alırken, 2 gol kaydetti. Takımın 5-0 yenildiği karşılaşmada varlık gösteremeyen Umut Bozok, ilk 45 dakika görev yaptıktan sonra oyundan alındı. Umut Bozok, ligde son 9 haftadır da gol hasreti çekiyor.