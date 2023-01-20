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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Yusuf sevinci

Trabzonspor’da Yusuf sevinci

20.1.2023

Trabzonspor’da Yusuf sevinci
TRABZONSPOR'UN kupada Ümraniyespor ile oynadığı maçta Yusuf Yazıcı'nın iki gol birden atması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyette büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı'yla ilgili olarak, "Bizler yapımız gereği çabuk performans bekliyoruz. Geldiğinde sakatlığı ve tedavileri vardı. Erken oynamak istedi ve biz de şansı verince geriye düştü. İyi çalışıyordu ve istediğini bugün attığı gollerle aldı. Ona da hoş geldin diyoruz" dedi. Bu arada bordo-mavililer HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 4-1 yenerek dış sahadaki galibiyet hasretini de sonlandırdı. Bu sezon deplasmanda oynadığı resmi maçlarda son galibiyetini, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek elde eden Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor galibiyetiyle 109 gün sonra deplasmanda kazandı.
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