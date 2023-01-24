Trabzonspor evinde çok başka

Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, evinde topladığı puanlarla ligde zirve yarışına tutundu. Bordo-mavililer iç sahada elde ettiği 24 puanla bu alanda ilk sırada yer aldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu sezon evinde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. 17 gol atıp, filelerinde 4 gol gördü. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 13 kez sarsıp, 21 gol yiyen bordo- mavililer, 11 puanla, dış saha sıralamasında ise 7. basamakta bulunuyor. Evinde en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, söz konusu mücadelenin ardından sahasında kaybetmedi. Trabzon'da 35 maçtır yenilmeyen Karadeniz temsilcisi, bu süreçte 23 galibiyet, 12 beraberlik aldı.