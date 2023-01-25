Trabzonspor’un bombacıları

Trabzonspor'un 4-0 kazandığı İstanbulspor maçında birer gol atan Anastasios Bakasetas ve Trezeguet, bu sezon bordo-mavili takımın skor yükünü çekiyor. Yunan futbolcu Bakasetas 28 resmi maçta 11 golle takımının fileleri en fazla havalandıran oyuncusu olurken, bu oyuncuyu 29 maçta 8 gol ile Trezeguet takip etti. Bakasetas, bu sezon ligde 17 maçta 6, Avrupa kupalarındaki 8 karşılaşmada 4, Süper Kupa mücadelesinde 1 gol olmak üzere 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Trezeguet ise ligde 18 maçta 6, Avrupa kupalarında 8 karşılaşmada 2 gol atarken, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa mücadelesinde ise gol kaydedemedi.