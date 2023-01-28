Trabzonspor Hatay’a konuk

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen son şampiyon Trabzonspor, bugün Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde son iki maçında Başakşehir ve İstanbulspor'u yenmeyi başaran bordo-mavililer, ateş hattındaki rakibini yenerek bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almak istiyor. Bordomavili ekipte Edin Visca ve Dorukhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Hatay'da sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni bugün forma giyemeyecek.