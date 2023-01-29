Trabzon yıkıldı

SPOR Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenildi, dışarıdaki galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. 9. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 26'da Boudjemaa'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Bertuğ Özgür'ün vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 37'de objanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 47'nde Bertuğ Özgür Yıldırım'ın kafayla indirdiği topu ceza sahası yayının birkaç adım gerisinde kontrol eden El Kaabi, ceza alanına girip hafif sol çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yan direğe de çarpıp ağlarla buluştu: 1-1. 50'de sağ kanattan atak geliştiren Hatayspor'da Lobjanidze ortaladı, ön direkte bulunan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti: 2-1. Trabzonspor maçı 2-1 kaybetti.