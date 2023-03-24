Trabzonspor’da operasyon başlıyor

Şampiyonluğun ardından kötü bir sezon geçiren ve hedeflerinin çok uzağında kalan Trabzonspor'da, ciddi bir kadro değişimi bekleniyor. Kontratları bitecek olan Hamsik, Yusuf Yazıcı, Gbamin, Markovic ve Naci'nin yanı sıra takımdaki pek çok yıldıza teklifler var. Trezeguet ile Mısır'dan Al Ahly ilgileniyor, Bakasetas'ı Bundesliga'dan Wolfsburg istiyor. Enis Bardhi'ye İtalya'dan, Marc Bartra ve Maxi Gomez'e ise İspanya'dan teklifler var. Brezilyalı oyuncular Vitor Hugo ile Peres'in de ülkelerine dönme ihtimali yüksek. Her iki oyuncu için bazı kulüpler şimdiden devrede. Trabzonspor yönetimi, tekliflerin durumuna göre yıldızlarla ilgili kararını verecek. Öte yandan 2-3 senedir Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür de bu kez satılabilir.

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