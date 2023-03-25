Trabzonspor’da Montella sesleri

Trabzonspor yönetimi, pazar günkü seçimden sonra teknik direktör adaylarını gündeme yatıracak. Yerli isimlere ağırlık verilse de, yabancı opsiyonu da açık. Adana Demirspor'la sezon sonunda kontratı bitecek olan Vincenzo Montella, 1 numaralı hedef haline geldi. Ligin flaş takımlarından biri olan Adana Demirspor, Avrupa mücadelesi verirken, Montella ligde 1.75 puan ortalaması yakaladı. Güney ekibinin henüz yeni kontrat teklif etmediği Montella'nın, kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "İsteyen istediği yere gidebilir" dedi. Boştaki hocalardan Sergen Yalçın için de geçtiğimiz günlerde nabız yoklaması yapılmış ancak Yalçın'ın yıllık ücreti pahalı gelmişti.

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