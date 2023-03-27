Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan mazbatasını aldı

Yeni yönetim kurulu üyelerine mazbatalarını teslim eden Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Trabzonspor yeni bir yönetim ile yoluna devam edecek. Elbette ki zorlukların zaten farkındasınız. Değerli başkanımız Ertuğrul Doğan da konuşmasında bunlardan bahsetti. Kulübümüzün idari ve mali yönden iyi yönetilmesi için bu olağanüstü kongrede göreve talip olmasından dolayı ve sizlerin de o listede görev almanızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.