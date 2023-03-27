Yeni başkan Doğan

Trabzonspor kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda oy kullanma hakkı olan 9 bin 278 üyenin, 1231'i toplam 19 sandıkta oy kullandı. Doğan, 1129 geçerli oyun 919'unu alarak, 20 aylığına bordomavili kulüpte başkanlığa getirildi. Kulüp başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceğimin, yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum. Tek gerçeğimiz kulübümüzün çıkarları olacak" açıklamasını yaptı.



'SORUNLARI ORTADAN KALDIRABİLİRİZ'

Daha önceki konuşmasında "yeni bir hikayeye başlıyoruz" dediğini hatırlatan Başkan Doğan, "Bu hikayenin kahramanları Trabzonspor camiasının bileşenleri, yani sizler olacaksınız. Büyük bir aileyiz ve şu andaki sorunları ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin, dualarınızı esirgemeyin" dedi.



KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor'un başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında, "Trabzonspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo-mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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