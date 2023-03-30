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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da büyük operasyon

Trabzonspor’da büyük operasyon

Yeni yönetim teknik adam sorununu hallederken, çözüm bekleyen diğer konular için titiz bir çalışma yürütecek.

30.3.2023

Gazete

Trabzonspor’da büyük operasyon
Trabzonspor'da zor bir dönemde göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi ise teknik adam sorununu Orhan Ak ile çözmekle başlarken, bordo-mavililerde çözülmeyi bekleyen birçok sorun masada duruyor. Oyuncu alacakları, stat isim sponsorluğu, altyapı dönüşümü, yeni kaynak getirecek projeler için planlı bir şekilde hamleler yapacak olan bordo-mavili yönetim kadro maliyetini düşürmek için de titiz bir çalışma yürütecek.

TAKIM MALİYETİ DÜŞÜRÜLECEK
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kongre sürecinde, "Şu anda kadro maliyeti 37-38 milyon Euro. Bu maliyeti 25 milyon Euro seviyesine düşürmeyi hedefliyoruz" derken büyük operasyonun da mesajını vermişti. Bu çerçevede öncelikli olarak maliyeti yüksek ve takıma katkı sağlama noktasında yetersiz olan isimleri üzerinde operasyon yapılması planlanıyor. Sözleşmeleri bitecek olan Gbamin, Yusuf ve Naci ile sözleşme yenilemeyecek olan Trabzonspor, böylelikle 3 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlayacak. Trabzonspor kurmayları Hamsik konusundaki son kararını ise sezon sonunda kendisiyle yapacağı görüşmenin ardından verecek.

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