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Haberler Trabzonspor Trabzon düelloyu kaybetti

Trabzon düelloyu kaybetti

Süper Lig’de Avrupa Kupalarına katılım hakkı kazanmak için mücadele eden Trabzonspor, evinde Kayserispor’a yenildi

2.4.2023

Gazete

Trabzon düelloyu kaybetti
SPOR Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'a 4-3 yenildi. 1. dakikada Cardoso'nun ortasıyla arka direkte topla buluşan Emrah Başsan düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Bu golden 2 dakika sonra savunmanın hatasında araya giren Gomez, skora denge getirdi: 1-1. 20'de Gökhan'ın pasında Thiam, takımını tekrar öne geçirdi: 1-2. 48'de Bartra'nın müdahalesinde penaltı düdüğü çalındı. Mensah kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve fark 2'ye çıktı: 1-3. 50'de savunmadan dönen top Abdülkadir'in önünde kaldı. Bekletmeden vuruşunu yapan genç yıldız farkı 1'e indirdi: 2-3. 54'te penaltı düdüğü bu kez Trabzonspor lehine çaldı. Bardhi, düzgün bir vuruşla skoru tekrar eşitledi: 3-3. 63'te ani gelişen kontra atakta Mensah'ın pasında hareketlenen Mane, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-4. Müsabaka 4-3 sona erdi.
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