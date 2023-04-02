Trabzon düelloyu kaybetti

SPOR Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'a 4-3 yenildi. 1. dakikada Cardoso'nun ortasıyla arka direkte topla buluşan Emrah Başsan düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Bu golden 2 dakika sonra savunmanın hatasında araya giren Gomez, skora denge getirdi: 1-1. 20'de Gökhan'ın pasında Thiam, takımını tekrar öne geçirdi: 1-2. 48'de Bartra'nın müdahalesinde penaltı düdüğü çalındı. Mensah kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve fark 2'ye çıktı: 1-3. 50'de savunmadan dönen top Abdülkadir'in önünde kaldı. Bekletmeden vuruşunu yapan genç yıldız farkı 1'e indirdi: 2-3. 54'te penaltı düdüğü bu kez Trabzonspor lehine çaldı. Bardhi, düzgün bir vuruşla skoru tekrar eşitledi: 3-3. 63'te ani gelişen kontra atakta Mensah'ın pasında hareketlenen Mane, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-4. Müsabaka 4-3 sona erdi.

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