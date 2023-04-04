MKE Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek final maçında Orhan Ak yönetimindeki Trabzonspor, Ankaragücü'nü kupadan eleyerek turnuvada yarı finale yükselmek istiyor.
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ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Višća, Marković, Gómez