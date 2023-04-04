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Haberler Trabzonspor MKE Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI YAYIN

MKE Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçıyla devam ediyor. Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk oluyor. 20.30'da başlayan müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor.

04.04.2023, 20:33 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023, 20:39

MKE Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek final maçında Orhan Ak yönetimindeki Trabzonspor, Ankaragücü'nü kupadan eleyerek turnuvada yarı finale yükselmek istiyor.

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ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Višća, Marković, Gómez

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