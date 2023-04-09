Trabzon’da kabus sürüyor

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda aldığı kötü sonuçlarla hedefsiz kalan Trabzonspor, bir darbe de İstanbul'da Kasımpaşa'dan yedi: 2-0. 29. dakikada Chouiar'ın ceza yayının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0. İkinci yarıda 57'de savunma arkasına sarkan Mustafa'nın golü faul nedeniyle VAR'dan döndü. 76'da Denswil'in ceza sahası içindeki müdahalesinde hakem penaltı düdüğünü çaldı. Eysseric'in vuruşuyla fark 2'ye çıktı.

3 BASAMAK YÜKSELDİ

Kasımpaşa karşılaşmayı bu skorla kazandı. İstanbul ekibi bu galibiyetle çıkışını sürdürdü. Ümraniye beraberliğinden sonra hükmen kazanılan Gaziantep FK ve Trabzonspor karşısında alınan 3 puanla birlikte bir anda 32 puanla 10'uncu sıraya kadar yükseldi. Trabzon ise 44 puanla Avrupa yarışının da uzağında kaldı.