Trabzon’da Atan sesleri

TRABZONSPOR'DA teknik adam arayışları son gaz devam ederken, gündeme bomba bir haber düştü. Sergen Yalçın ile görüşmelerini sürdüren bordo-mavililerin, olumsuz geçen görüşmelerin ardından yeniden Çağdaş Atan'a yöneldiği belirtildi. Kayserispor'un kupadan elenmesi ve ligde risksiz konumda yer almaları sebebiyle Çağdaş Atan'ın ayrılığına izin verebileceği iddiası ortaya atıldı.

Bu ihtimalin ardından Trabzonspor, Çağdaş Atan için resmi adımları atmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Çağdaş Atan, futbolculuk döneminde 2006-08 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti. Trabzonspor'da teknik direktör konusunun en geç birkaç hafta içinde çözüme kavuşacağı belirtiliyor.