Trabzon’da teknik trafik

SÜPER Lig ve Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da yeni sezon öncesi teknik trafik yaşanıyor. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim teknik direktör aday sayısını ikiye indirdi. Bordo-mavili yönetim, Andrea Pirlo ile görüşmek için Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan izin aldı. Birçok isimle görüşen kurmaylar, Andrea Pirlo ile anlaşma sağladı ve uzun süredir devam eden arayışlarını noktaladı. İtalyan hoca, sezon sonunu işaret ederek 'Evet' dedi.

Teknik direktörlük koltuğu için Slaven Bilic ile de görüşen Trabzonspor'da Hırvat teknik adam hala en güçlü adaylardan biri konumunda yer alıyor. İlk temas menajeri üzerinden sağlandı. İkinci görüşme yüz yüze yapılacak. Öncesinde transfer bütçesi, planlama ve sözleşme süresi konusunda menajeriyle bir temas daha kurulacak.