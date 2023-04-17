Ne fırtına ne kartal

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı. 16. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez'in kafası az farkla yandan auta çıktı. İlk yarıda başka pozisyon olmazken, oyun orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 51'de Ghezzal'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan yatarak topu kontrol etti. 65'te rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına hareketlenen Abdülkadir'in aşırtma vuruşunda kaleci Mert, topa uzanarak sahip oldu. 66'da Gedson'un ceza alanı çizgisi üzerinde yerden şutunda, kaleci Uğurcan tehlikeyi önledi. 71'de Markovic'in şutunda kaleci Mert'in güçlükle çeldiği topu savunmada Onur Bulut, Eren Elmalı'dan önce araya girerek uzaklaştırdı.



İKİ KALECİ DE DEVLEŞTİ

85'de Trezeguet'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok, yerden seken topu kornere çeldi. 86'da Redmond'un ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan büyük bir tehlikeyi önledi. 88'de Redmond'un kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Mulaka'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır çizgi önünde topu çıkardı. 90+1'de Trezeguet'nin ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Mert