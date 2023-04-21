Trabzonspor dağıldı

Süper Lig'de haftalardır kazanamayan Trabzonspor, deplasmanda yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Sivasspor'a da mağlup oldu: 4-1. 11. dakikada Yusuf ceza sahasının sağ tarafından kazandığı topu Markovic'e gönderdi. Markovic'in şutunda köşeden top ağlarla buluştu: 0-1. 22'de ceza sahası içinde Hakan'ı yere düşmesine neden olan Larsen kırmızı kart gördü. 27'de Saiz'in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu: 1-1. 37'de Gradel'in ceza sahasına ortasında Erdoğan kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1. 58'de Charisis'in yay doğru çıkardığı topa gelişene vuran Saiz farkı ikiye çıkardı: 3-1. 90+3'te Gradel sol kanattan son çizgiye inip içeri çevirdi, topu kontrol eden Caicedo maçın skorunu ilan etti: 4-1.Maçın 22. dakikasında Sivasspor'un penaltı kazandığı pozisyonda sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu Stryger Larsen'e ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından sahada yapıldı. Maçın hakemi Bahattin Şimşek, penaltıya sebebiyet verdiği için Larsen'e kırmızı kart gösterirken sedyeye alınan Larsen'in travma geçirdiği ve kafasında açılma meydana geldiği öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tomografisi çekilen yıldız oyuncunun sonuçlarının temiz çıktığı ve taburcu edildiği belirtildi.