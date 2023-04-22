Fırtına gurbette yok

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarını Nenad Bjelica'yı takımın başına getirerek son veren Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Sivasspor karşısına yeni teknik direktörü ile çıkan bordo- mavililer, müsabakada öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılırken, Süper Lig'de üst üste oynadığı son 4 maçtan ise galibiyet çıkaramadı, son 7 sezonun en kötü dış saha performansını sergiledi. Bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 14 puan topladı. Bordo-mavililer, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonda deplasmanda 33 puan, 2020-21 sezonunda 29 puan, 2019- 20 sezonunda 27 puan, 2018-19 sezonunda 20 puan, 2017-18 sezonunda 20 puan, 2016-17 sezonunda 26 puan almıştı. 2015-2016 sezonunda 13 puan kazanan Trabzonspor, son 7 sezonun en kötü dış saha performansını ortaya koydu.

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