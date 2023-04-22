Fırtına gurbette yok

Sivasspor’a deplasmanda farklı yenilen Trabzonspor son 7 sezonun en kötü dış saha performansını sergiledi.
22.4.2023
Gazete
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Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarını Nenad Bjelica'yı takımın başına getirerek son veren Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Sivasspor karşısına yeni teknik direktörü ile çıkan bordo- mavililer, müsabakada öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılırken, Süper Lig'de üst üste oynadığı son 4 maçtan ise galibiyet çıkaramadı, son 7 sezonun en kötü dış saha performansını sergiledi. Bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 14 puan topladı. Bordo-mavililer, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonda deplasmanda 33 puan, 2020-21 sezonunda 29 puan, 2019- 20 sezonunda 27 puan, 2018-19 sezonunda 20 puan, 2017-18 sezonunda 20 puan, 2016-17 sezonunda 26 puan almıştı. 2015-2016 sezonunda 13 puan kazanan Trabzonspor, son 7 sezonun en kötü dış saha performansını ortaya koydu.