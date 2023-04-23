Nenad Bjelica zaman istedi

Trabzonspor'da görevinden istifa den Abdullah Avcı'nın üzerine basarak vurguladığı, 'Bireysel performansları artmayan oyuncular var' sözlerine bordo- mavililerin yeni teknik direktörü Nenad Bjelica da vurgu yaptı. Önümüzdeki sezonla ilgili olarak oyuncularına net mesajlar veren Hırvat teknik adam sorunları çözmek için zaman istedi. Sorunları hemen çözemeyeceklerine vurgu yapan Hırvat çalıştırıcı, "Ligin geri kalan bölümünde oynayacağımız maçlar var. Sıkıntıları ve sorunları çalışarak çözeceğiz. Bu kısa sürede halletmek kolay değil. Zamana ihtiyacımız var. Oynayacağımız maçlarda ortaya koyulacak performanslar bizim için belirleyici olacak. Önümüzdeki sezon kimlerle devam edeceğiz. Kimlerin motivasyonu var. Bunları değerlendireceğiz" diye konuştu. Son 4 maçta kalesinde 10 gol gören Trabzonspor'da ilk hedef savunmadaki sıkıntıları çözmek ve kadro istikrarı yakalamak.

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